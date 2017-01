Prefeito, vice e vereadores são empossados em São Sepé

O domingo foi marcado pelas cerimônias de posse de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Em São Sepé, os onze vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos no pleito deste ano foram empossados em cerimônia na Câmara de Vereadores no final da tarde, em ato presidido pelo vereador reeleito mais graduado da Mesa, o segundo vice-presidente, Gilvane Moreira, do PP. Após a posse dos parlamentares, foi realizada a eleição da nova Mesa Diretora. O presidente eleito, Eto Vargas, assumiu a Mesa e então conduziu a posse do prefeito Leocarlos Girardello e do vice, Kéio Santos.

O prefeito reeleito, Léo Girardello, disse que o dia foi de agradecer pela oportunidade de servir à comunidade nestes quatro anos, e também renovar o compromisso de seguir pelos próximos quatro anos, ao lado do Kéio, equipes e servidores públicos. “Amanhã cedo já estaremos retomando os trabalhos, com entusiasmo e disposição redobrados”, afirmou. “Que o Pai Maior siga iluminando o caminho de todos. Obrigado aos que acreditam no valor do trabalho e da dedicação. Valeu! Feliz Ano Novo!”, disse o prefeito.

Fonte: Jornal do Garcia