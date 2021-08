Prefeitura apresenta bons resultados no 1º Semestre

O município de São Sepé encerrou os seis primeiros meses de 2021 com um Superávit de quase R$ 7 Milhões. Ou seja, a Prefeitura obteve uma receita no valor de R$ 6.818.116,70 superior à suas despesas. Isso se deve a um bom resultado na arrecadação municipal, onde 22% vem do ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços; e 21% do FPM – Fundo de participação dos municípios.

A receita que iniciou na casa dos R$ 6 milhões no primeiro mês do ano, ultrapassou R$ 9 milhões nos meses de maio e junho, devido à arrecadação do IPTU. Mantendo a média dos seis primeiros meses, a Prefeitura deve chegar a uma arrecadação próxima dos R$ 96 milhões, conforme projetado.

Se na receita os resultados são positivos; as despesas do município não são diferentes. Apesar da realização de diversos serviços de recuperação de estradas, reformas em escolas e aluguéis de novos espaços, as despesas estão dentro do previsto.

A média mensal das despesas nos seis primeiros meses está em um valor aproximado de R$ 6.800.000,00. A maior parte da despesa pública está relacionada ao pessoal e encargos sociais. A Secretaria da Educação é responsável por 26,66% das despesas municipais, e a Secretaria da Saúde de 21,84%.

Segundo Gabriel Leão, Diretor Geral do Escritório de Governo, os números são positivos. “Não podemos nos descuidar com as despesas para conseguir honrar todos nossos compromissos e utilizar o dinheiro público com a maior responsabilidade possível. Graças ao bom desempenho financeiro, os recursos para pagar o 13º do funcionalismo já estão garantidos”, destacou.