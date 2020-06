Prefeitura começa a recuperar a ponte para São Rafael

Há 4 anos esperando por uma decisão judicial, para saber quem deve pagar os custos da obra da reconstrução da ponte sobre o Rio São Sepé, o Executivo Municipal decidiu fazer as obras com recursos da Prefeitura.

O prefeito Léo disse que o valor da obra gira em torno de R$ 150 Mil.

O prefeito informou que a nova obra será construída com dois vãos livres no meio, sem tubos, afim de tentar evitar que a ponte seja avariada com as enchentes.

”Sofremos juntos com os moradores e usuários, nesses quatros anos, principalmente do São Cristóvão e São Rafael. Vamos trabalhar para que fique pronta o mais rápido possível e que saia a decisão judicial” disse o prefeito.

O procurador do Município, Cláudio Adão Amaral de Souza, disse que a prefeitura conseguiu anexar o custo da reconstrução da ponte ao processo que esta na justiça faltando a decisão do juiz e assim, definir se a culpa é do Executivo Municipal, empreiteira que fez a obra ou do engenheiro responsável. A ponte teve problemas em sua estrutura devido a uma enchente em outubro de 2015.

Quanto ao processo que está na justiça há quatro anos, o procurador do Município disse que as partes estão aguardando audiência, pois o juiz emitiu um despacho informando que nesse momento fica inviável realizar audiências, devido a pandemia.