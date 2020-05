Prefeitura de Formigueiro entrega aproximadamente 450 mil litros de água devido à estiagem

Foto Fernando Ramos

Além dos prejuízos causados pela pandemia de coronavírus, outro fator de perdas, é a estiagem. A seca que atinge o Rio Grande do Sul é a pior em 8 anos, desde a safra 2012/2013, segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado. Com isso, muitos moradores do interior enfrentam dificuldades para conseguir água, estando impossibilitados de abastecer os animais e tampouco para consumo próprio.

Não à toa, Formigueiro que tem agricultura e pecuária como pilares econômicos, é um dos mais de 300 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência. Para abastecer essas famílias com problemas no acesso à água, a Secretária de Obras e Trânsito de Formigueiro está realizando entregas com um caminhão-pipa.

O número de pedidos aumentou consideravelmente à medida que a estiagem persistia. Apenas no mês de abril e primeira semana de maio, quase 150 famílias receberam entregas de água, totalizando aproximadamente 450 mil litros. “O caminhão e dois funcionários estão dedicados exclusivamente para auxiliar essas famílias do interior. Já chegamos a entregar mais de 10 cargas em apenas um dia. Claro, isso aumenta os custos com horas extra e combustível”, comenta o secretário de obras, Alvaro Trojahn.

Trojahn explica que quem precisa de água pode entrar em contato com a Secretaria, pelo telefone 3236-1151, ou através de seu contato pessoal, no número (55) 9 9688-7969. A carga com 3 mil litros custa R$ 19,50 e a entrega segue uma planilha, conforme a ordem dos pedidos. Vale ressaltar que como a água é entregue para o consumo humano, é colocada somente em caixas d’águas e cisternas.