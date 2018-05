Prefeitura de São Sepé edita decreto de calamidade pública

A Prefeitura de São Sepé tem condições de manter os serviços públicos que dependem diretamente de combustível até a quarta-feira desta semana. Esta é a conclusão após uma reunião de avaliação das secretarias municipais na manhã desta segunda-feira, 28, no gabinete do prefeito. O poder executivo publicou um decreto de calamidade pública em razão do desabastecimento e/ou escassez de combustíveis.

A secretaria mais afetada com o desabastecimento é a de saúde. Estão mantidos transportes de urgência e emergência, além de tratamento de hemodiálise e quimioterapia. Exames e consultas, no entanto, estão sendo enviados pelo transporte via planalto, empresa a qual a prefeitura possui convênio. As visitas domiciliares também estão suspensas, sendo realizadas apenas casos especiais. Cursos e capacitações também foram canceladas.

Na secretaria de educação as aulas da rede municipal estão mantidas até a quarta-feira, 30. Além do combustível, a preocupação é com alimentação das creches e escolas núcleo, por exemplo. O transporte escolar possui reserva de combustível para os veículos do município. A situação da rede terceirizada está sendo avaliada.

Em secretarias como obras, assistência social e agricultura há combustível para os próximos dias, mas a situação pode se agravar caso o serviço não seja normalizado.

Uma nova reunião de avaliação foi convocada pelo prefeito Léo Girardello para a próxima quarta-feira. O objetivo é monitorar a situação já que mesmo com a informação do possível fim da greve, a normalização dos serviços devem levar alguns dias.