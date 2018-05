Prefeitura de São Sepé suspende aulas da rede municipal

A falta de combustível não é mais o principal problema enfrentado pela prefeitura de São Sepé para manter serviços à população. Depois do abastecimento em ao menos um posto do município e da garantia de combustível para ambulâncias, por exemplo, o desafio agora é conseguir abastecer creches e escolas da rede pública com gás de cozinha e alimentos.

Uma reunião entre secretários municipais nesta quarta-feira, 30, reavaliou a situação das principais áreas. Na secretaria de obras, a atuação das equipes será readequada conforme a disponibilidade de combustíveis, assim como em áreas como agricultura e assistência social. O caso mais delicado é o da Secretaria de Educação. As aulas foram oficialmente suspensas pelo menos até a próxima quarta-feira, 6 de junho. A medida vale para escolas e creches da rede municipal.

A Prefeitura também está mobilizando empresas para tentar articular escoltas de cargas de gás de cozinha até a cidade.