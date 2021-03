Vila Nova do Sul anuncia lockdown de sexta a segunda

O Decreto Municipal nº 22/2021, trata de novas medidas de enfrentamento a pandemia do novo Coronavírus. Nele fica estipulado que em Bandeira Preta, será proibida a realização de missas e cultos religiosos, e também haverá proibição de consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, além das vias públicas.

A decisão foi divulgada nesta tarde de terça-feira (16) informando o Decreto trata do lockdown preventivo para o próximo final de semana, entre sexta-feira dia 19, das 20h até segunda-feira dia 22, às 8h. Só poderão funcionar os estabelecimentos citados na segunda imagem.

“Estamos em um momento crítico da pandemia em que os hospitais estão sem leitos suficientes para atender até mesmo os casos mais simples. No mês de março Vila Nova do Sul já ultrapassou o recorde total de infectados em um mês, isso com apenas 15 dias percorridos”, explica a administração municipal.

De acordo com a prefeitura o município passa de 50 infectados neste mês, ainda com tendência de crescimento.

Diante desta situação a prefeitura solicita mais uma vez, a compreensão e a cooperação de todos. Evitem aglomerações, usem máscara e álcool em gel e lavem as mãos. Para sairmos dessa situação precisamos de cuidados reais e redobrados.