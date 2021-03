Prefeitura decreta “Onda Roxa” em São Sepé

A prefeitura municipal , após reunião na terde de quinta-feira, 18, anunciou que o município está inserido na “Onda Roxa” a partir de sexta-feira, 26.

De acordo com o prefeito nesta fase inclui-se medidas mais restritivas e obrigatórias para conter o avanço da Covid-19.

A situação atual é a mais grave desde o início da pandemia. Os hospitais estão no limite de leitos disponíveis e muitas pessoas não respeitam as medidas de isolamento.

O município de São Sepé adotará uma série de medidas restritivas, na Onda Roxa, que incluem fechamento de estabelecimento a partir das 20h de sexta-feira, 26, até às 5h de segunda-feira, 29., e das 12h do dia 02/04/21 às 05h do dia 05/04/21. Proibição da realização de eventos e cultos religiosos.

A fiscalização será reforçada, forças de segurança vão atuar de forma mais integrada para garantir que as medidas previstas na Onda Roxa sejam cumpridas.

Medidas da Onda Roxa:

• Os bares, restaurantes, lancherias, supermercados, minemercados, mercearias, agropecuárias e açougues, estarão fechados para público (funcionamento apenas por tele-entrega).

• As lojas de materiais de construções, financeiras e comércio geral de vestuário, calçados e petshops, floriculturas, escritórios permanecem fechados na onda roxa.

• Comércio de varejo em geral fechado.

• Farmácias, padarias, lavanderias (funcionamento apenas pegue e leve). O segmento do comércio de combustíveis segue funcionamento somente para venda de combustíveis, fica vedado o atendimento ao público para venda e comercialização de produtos na loja de conveniência.

• A medida prevê a proibição da venda de bebidas alcoólicas em espaços públicos.

As determinações e restrições Municipais passam a valer a partir das 20h do dia 26/03, independente da publicação de Decreto, que será expedido ainda no dia 19/03.

No decorrer da semana que antecede as restrições, a Administração Municipal realizará todos os esclarecimentos quanto aos protocolos de restrição.