Prefeitura encaminha cinco toneladas de vidro para reaproveitamento

Cerca de cinco toneladas de vidros ganharam destinação correta nesta segunda-feira, 1° de junho. Os materiais de descarte estavam armazenados no Centro de Reciclagem e foram encaminhados pela Prefeitura de São Sepé, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a uma empresa de Santa Maria especializada neste tipo de reaproveitamento.

Atualmente, o vidro tem valor comercial irrisório para os recicladores locais. Por esta razão, garrafas, embalagens de conserva, retalhos de vidraçarias, entre outros artigos, são acondicionados no galpão localizado no bairro Lôndero até que se tenha quantidade relevante para o transporte até a cidade vizinha. Lá, o montante é recebido gratuitamente, cabendo ao município arcar apenas com os custos do deslocamento.

Vidros não são biodegradáveis e podem se tornar um grave problema ambiental se lançados no lixo comum ou na natureza. Os sepeenses que possuírem este tipo de material em casa ou em estabelecimentos comerciais podem entregá-los no Centro de Reciclagem. É importante esclarecer que lâmpadas, para-brisas e outros produtos feitos de vidro laminado (aquele que possui uma película plástica em sua composição) não são aceitos. Estes devem ser recolhidos pelos próprios fabricantes