Prefeitura indefere pedido de alvará para nova rodoviária

O Prefeito Municipal de São Sepé, João Luiz Vargas, se reuniu na tarde desta quarta-feira, 17 de fevereiro, com os proprietários da empresa Stradale, Gerson e Luciana Kurz; e com o advogado, Itacir Schilling, responsáveis pelos serviços da Estação Rodoviária do município.

Na ocasião, ficou indeferido o pedido de alvará de localização solicitado pela empresa, uma vez que contraria o art 68 do Plano Diretor de São Sepé.

Conforme artigo, o imóvel encontra-se localizado em zona imprópria e ainda não foi vistoriado e está em uso.

A empresa tem dois dias para regularizar a Estação Rodoviária e começar a atender a comunidade.

Também estavam presentes na reunião: o Secretário Adjunto de Desenvolvimento, Leandro Gonçalves; a Procuradora Jurídica, Marcela Pacheco Talleyrand Ferreira; e o Assessor Jurídico, Lucio Reinstein.