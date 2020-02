Prefeitura lança aplicativo para aproximar cidadãos e gestão pública

A Prefeitura de São Sepé está ampliando as facilidades digitais oferecidas à população. Depois da emissão eletrônica de licenças e da ouvidoria online, está em fase de implantação o aplicativo para celular CidadeMOB.

Compatível com os sistemas Android e IOS, a novidade pode ser baixada gratuitamente. O objetivo é oferecer mais um canal de comunicação entre cidadãos e o município, além de consultas e serviços cotidianos, a exemplo da situação de matrículas imobiliárias, participação em enquetes sobre assuntos de interesse público, lista de estabelecimentos e prestadores de serviços locais, entre outros. “O CidadeMOB trata da virtualização dos serviços públicos, deixando-os mais rápidos, acessíveis e baratos”, explica Rafael Sebben, Diretor de Mercado da GOVBR, empresa desenvolvedora do aplicativo.

Informação na tela do celular:

Outro projeto relacionado ao aplicativo são QR Codes com conteúdo informativo leitor dos códigos para o correto funcionamento da tecnologia.

em pontos estratégicos do município, como monumentos, espaços públicos e paradas de ônibus. Para acessar os textos históricos ou de utilidade pública, basta apontar a câmera do celular para as placas amarelas. Alguns aparelhos exigem a instalação do aplicativo Por que baixar o CidadeMob?

– Se você é funcionário público municipal: é possível consultar seu contracheque e o período aquisitivo de férias.

– Se você possui imóveis: através do CidadeMOB é possível verificar eventuais débitos e emitir certidões por sms ou e-mail. Futuramente, os contribuintes poderão baixar as guias de IPTU e fazer o pagamento dos boletos diretamente nos aplicativos bancários.

– Se você quer opinar sobre a cidade e conhecer as ações do Executivo: no CidadeMob são postadas enquetes públicas, campanhas e notícias. Para ficar por dentro, basta acessar o aplicativo periodicamente.

– Se você precisa consultar serviços públicos e privados: O CidadeMob reúne informações sobre estabelecimentos comerciais, bem como órgãos municipais, a exemplo de escolas e postos de saúde.

Fonte: A. I. Prefeitura Municipal de São Sepé.