Prefeitura promove curso gratuito para empresários

A prefeitura de São Sepé está promovendo um workshop com o tema Controles Financeiros – Pratique Gestão na Prática nos dias 22 e 23 de julho. A capacitação será ministrada por instrutores do Sebrae, instituição especializada em empreendedorismo e desenvolvimento sustentável em micro e pequenos negócios. As inscrições são gratuitas e direcionadas para titulares de pessoas jurídicas, restando cinco vagas. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desempenho Econômico, das 7h30 às 13h30, no segundo andar do prédio da administração municipal até o dia 15 de julho.

Na oportunidade, serão discutidos os seguintes assuntos: ferramentas de controle financeiro, fluxo de caixa, análise de desempenho, simulações práticas e o planejamento pessoal como alicerce do sucesso. Conforme o secretário Sandro Brum, a iniciativa tem por objetivo amparar os empresários para que tomem as melhores decisões perante os desafios que a gestão impõe. “Mais do que abrir empresas, nós queremos capacitar as pessoas para que elas cresçam e desenvolvam seus negócios”, declara. Neste sentido, o proprietário de hamburgueria Alcione Oliveira Chaves, elogiou o curso e já garantiu vaga. “Todo o conhecimento, tudo que pudermos aprender, é bem aproveitado”, avalia. A opinião é compartilhada pelo pintor Roberto Trindade. “O curso é positivo para que a gente possa estar sempre por dentro das coisas, administrar melhor o dinheiro”, diz.Quem desejar mais informações pode entrar em contato pelo telefone 3233-1535, ramal 8127.

Serviço:

O quê: Workshop Controles Financeiros – Pratique Gestão na Prática

Quando: 22 e 23 de julho das 19h até as 23h.

Inscrições: até 15 de julho.

Quanto: de graça.

Vagas disponíveis: cinco.

Para quem: Empresários – titulares de CNPJ.