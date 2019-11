A prefeitura de São Sepé terá um intervalo no atendimento a partir das 11h desta sexta-feira. O motivo é uma palestra direcionada aos servidores, que vai ocorrer no Clube do Comércio.

Os serviços serão normalizados assim que a atividade, que faz parte do Projeto Intersetorial Saúde na Escola, encerrar. Estima-se que a duração seja de até duas horas.