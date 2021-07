Prefeitura vai recorrer para habilitar-se em programa estadual

Na tarde de quarta-feira, 30, o prefeito João Luiz Vargas e a procuradora Marcela Talleyrand Ferreira foram até a Secretaria Estadual de Obras Públicas para informar que o município recorrerá administrativamente para ingressar no Programa Nenhuma Casa Sem Banheiro.

A SOP manifestou que o cadastro no programa Nenhuma Casa Sem Banheiro não foi feito ainda porque no banco de dados do IBGE há registro de que o município não tem casas sem banheiros. A última atualização do Censo é de 2010 e apontou falhas em diversos municípios do Brasil. Segundo o secretário estadual de Obras José Stédile, o recurso do município viabilizará a inclusão de São Sepé no programa. “Muitos municípios estão tentando incluir suas carências nos programas estaduais. A burocracia é empecilho e essa correção deve ser feita a partir dos técnicos da prefeitura”, disse.

O prefeito pretende apresentar esse levantamento nas próximas semanas. “O Escritório de Cidadania, do diretor Paulo Nunes junto com o nosso gabinete farão esse levantamento o mais rapidamente possível, para que o processo tenha andamento no Governo Estadual”, concluiu João Luiz. Outros assuntos também foram encaminhados, como melhoria em estradas rurais e perfuração de poços.

Fotos: Saul Teixeira – Ascom SOP/RS

Informações: A. I. Prefeitura Municipal