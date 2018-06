Prejudicado pela arbitragem, Brasil empata na estreia da Copa

Após uma trajetória quase imaculada com Tite nas Eliminatórias, a seleção brasileira desapontou na estreia na Copa do Mundo da Rússia e não passou de um empate contra a Suíça, em 1 a 1, na Arena de Rostov.

O empate foi o resultado mais justo após um jogo entre duas equipes que ficaram devendo. O Brasil esteve longe de jogar como costuma, a seleção suíça também não fez por onde vencer.

Magia de Coutinho tenta mostrar caminho

A seleção suíça começou melhor o jogo, conseguindo colocar mais a bola no chão. O time de Tite não teve o início dos sonhos, sem conseguir mostrar intensidade sem a bola e tranquilidade com ela nos pés.

Depois de dez minutos sem conseguir aparecer, a seleção brasileira foi, aos poucos, entrando no jogo. Willian já se mostrava como boa opção pela direita, mas a primeira oportunidade veio com jogada do outro lado. Paulinho recebeu na área, mas mandou para fora.

Coutinho teve mais precisão, fora da área. O atacante levou para a perna direita e acertou um belíssimo chute, em arremate que já vai se tornando sua marca. Um belo gol para colocar a Canarinho em vantagem.

O gol não mudou tanto a cara do jogo. A partida seguiu morna, e o time de Tite, apesar de ter chegado perto do segundo em cabeçada de Gabriel Jesus que acabou saindo torta, seguiu fazendo partida com intensidade abaixo do comum.

A seleção suíça chegou a tentar manter a posse de bola, mas criou muito pouco. Alisson praticamente não trabalhou na primeira parte. Foi um primeiro tempo de pouca emoção, onde Coutinho presenteou a todos com um momento mágico, que bastou para colocar o Brasil em vantagem.

Brasil fica devendo

No início do segundo tempo, a Suíça contou com uma bola parada para empatar o jogo. Após escanteio levantado na área, Zuber apareceu livre na pequena área e, de cabeça, deixou tudo igual, apesar de reclamações por falta em Miranda.

O jogo era dos mais complicados para a seleção, que não via seu jogo encaixar. A primeira alteração de Tite não mudou muito a forma de jogar: Fernandinho entrou na vaga de Casemiro, que tinha amarelo.

Tudo que deu certo para Tite ao longo das Eliminatórias, e dos amistosos, parecia dar errado. O time não jogava bem coletivamente, e tentava resolver no individual. Mas Marcelo errava os lançamentos, Willian os chutes, Neymar não conseguia driblar… Renato Augusto entrou na vaga de Paulinho, mas nem as alterações do treinador davam certo.

Aos 24, Neymar até que acertou o passe, mas Coutinho mandou chute torto. Nem Coutinho conseguia acertar as coisas… A Suíça estava bem fechada, apostando em esporádicos contra-ataques.

Roberto Firmino entrou no lugar de Jesus, em outra alteração cautelosa de Tite. Ainda assim, a seleção tentou pressionar nos minutos finais. Neymar, enfim, ameaçou após cruzamento de Willian da direita, mas Sommer defendeu. Firmino também tentou de cabeça, e Sommer fez defesa mais difícil.

A pressão final foi grande. Miranda teve ótima oportunidade ao ficar com sobra de bola, mas chutou para fora. Renato Augusto também tentou na área, mas a defesa cortou. Foi uma péssima estreia na Copa, em resultado e em desempenho.

Ficha Técnica

Brasl 1×1 Suíça

Brasil: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Fernandinho), Paulinho (Renato Augusto), Philippe Coutinho, Willian, Gabriel Jesus (Roberto Firmino), Neymar. Técnico: Tite

Suíça: Sommer, Lichtsteiner (Lang), Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez, Behrami (Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Embolo). Técnico: Petkovi

Local: Rostov Arena, Rostov (Rússia)

Horário: 15:00 (Brasília)

Arbitragem: Cesar Ramos (México), auxiliado por Marvin Torrentera (México) e Miguel Hernández (México)

Cartão Amarelo: Casemiro (Brasil), Lichtsteiner (Suíça), Behrami (Suíça), Schär (Suíça)

Gols: Philippe Coutinho (Brasil) aos 20 do primeiro tempo, Zuber (Suíça) aos 5 do segundo tempo