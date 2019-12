Preocupação com a segurança mobiliza efetivo da Brigada Militar

Na noite de 29 de novembro, marcada por vários eventos, tais como a chegada do Papai Noel, na praça central no Natal da Família Sepeense, e também dando cobertura no Sinuelo da Canção a Brigada Militar se fez presente garantindo a segurança, para que as atrações transcorressem normalmente.

Dando continuidade às atividades, ainda na noite de 29, a Brigada Militar, com apoio de um efetivo da BM de Santa Maria, desenvolveu a Operação Avante São Sepé Segura com abordagens nos bares e locais de diversão pública, em uma ação conjunta com o conselho tutelar, quando inclusive foram abordadas pessoas e veículos na localidade da Vila Block que fica afastado 25km da cidade, devido ao grande número de reclamações e telefones para o 190 de perturbação do sossego público, brigas e desavenças sendo necessário esta abordagem específica.

Efetivo empregado sete PM e três viaturas.