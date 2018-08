Presidente da Câmara de Formigueiro é acusado de assédio sexual

O fato teria acontecido no dia 3 de agosto, quando uma jovem pegou carona com o vereador, que segundo ela, teria tentado manter relações sexuais ao chegarem em um motel sem a sua autorização.

Segundo a estudante universitária de 20 anos, residente em Formigueiro, sua mãe teria solicitado ao vereador para que ele levasse uma geladeira para a localidade do Recanto do Maestro, onde a jovem estuda.

Em seu depoimento, a jovem relata que foi surpreendida com a tentativa do vereador em entrar com o carro no motel que fica próximo a localidade de Santuário, na ERS-287 quando retornavam a Formigueiro, depois que a geladeira foi descarregada. A vítima alegou que tentou fugir, inclusive mandando uma mensagem do seu celular para a mãe e que diante do fato, o vereador teria lhe oferecido R$ 50,00 para que ela ficasse em silêncio. A estudante relata que a mãe não conseguiu responder as mensagens e como era de noite, se viu obrigada a voltar com o vereador para Formigueiro. Após receberam o relato da filha, os pais da jovem teriam procurado no outro dia a esposa do presidente da Câmara, denunciando o fato, e posteriormente registrando o ocorrido na Delegacia de Polícia.

A reportagem do Jornal A Fonte, conversou na tarde desta segunda-feira, 13 de agosto, com a delegada Carla Dolores de Almeida, de São Sepé, que está respondendo pela Delegacia de Formigueiro, que declarou que já recebeu as informações sobre o caso e que vai abrir inquérito policial contra o presidente da Câmara de Vereadores de Formigueiro, José Cardoso Souza, para apurar os fatos.

Nossa reportagem tentou falar com o vereador, que não retornou nossos contatos.