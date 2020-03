Presidente do Grêmio Romildo Bolzan Jr. é diagnosticado com coronavírus

Romildo Bolzan Jr,, em coletiva de janeiro

Félix Zucco / Agencia RBS

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, foi diagnosticado com coronavírus. Conforme informações publicadas no site oficial do clube, Romildo foi submetido ao teste de checagem nas últimas horas, que indicou positivo. A nota do Grêmio relata que o estado de saúde é bom e diz que Romildo está isolado em casa.

Na segunda (16), ele participou de reunião na Federação Gaúcha de Futebol, onde também estavam dirigentes da entidade e representantes dos outros onze clubes que disputam a primeira divisão do Gauchão. No encontro, foi determinada a paralisação do campeonato.

Romildo é o quarto diretor gremista a ter diagnóstico positivo para coronavírus. Antes dele, o coordenador das categorias de base, Eduardo Fernandes, e dois vice-presidentes, Marco Bobsin e Cláudio Oderich, também foram contaminados. Seguindo as recomendações médicas, o presidente do Grêmio irá permanecer em quarentena. Na sexta-feira (20), o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, também havia sido diagnosticado com a doença.

Jogadores e comissões técnicas de Grêmio e Inter fizeram testes na última semana para identificar se mais alguém foi infectado. Os resultados ainda não foram divulgados. O último boletim do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo (22), aponta que o Brasil tem 25 mortos e pelo menos 1.546 casos de coronavírus confirmados no território nacional. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul tem 85 casos confirmados.

Fonte: Zero Hora