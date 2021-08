Presidente do Legislativo Rodrigo Ferreira promove reunião para dar início a instalação da Procuradoria da Mulher

Na manhã de terça-feira (10) , o vereador Rodrigo Ferreira -PSB , promoveu reunião com a Procuradora da Mulher da Assembléia Legislativa- RS , Dep. Francyane Bayer- PSB, com o objetivo de buscar informações para instituir a procuradoria da mulher no Legislativo Sepeense. O encontro virtual que teve a participação da Vereadora Zilca Camargo- PDT e da Defensora Pública Drª Cláudia Alves da Rocha é o início do trabalho de implementação da Procuradoria no legislativo. “ Estou muito entusiasmada com a iniciativa, pois sabemos a necessidade de trabalharmos em prol da igualdade de gênero, criando oportunidades às Mulheres Sepeenses. Ressaltou a Vereadora Zilca Camargo.

As procuradorias da Mulher nos legislativos , possuem o objetivo de fiscalizar e criar políticas de governo em defesa da igualdade de gênero , bem como ser um elo para combater a Violência contra a Mulher, quando aprovada se torna um órgão institucional dentro do legislativo.

“A iniciativa visa trabalhar ações que garantam o avanço nas políticas públicas relacionadas às mulheres, levando em consideração o grande papel que o legislativo deve desenvolver na sociedade, estamos buscando a criação desse órgão institucional , para ser um fiscalizador da rede assistencial , bem como levantar o debate sobre a problemática que e as diversas violências contra as mulheres em nosso Município, o próximo passo é propor a resolução legislativa de criação da procuradoria .“ Destaca o Presidente do Legislativo Rodrigo Ferreira.