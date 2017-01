Presidente Eto Vargas recebe convite oficial para Festa da Uva

O ex-presidente da Associação de Vitivinicultores Sepé Tiaraju, Leonardo Schaf e as soberanas da Festa da Uva de São Sepé visitaram o gabinete do presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Eto Vargas (PP), na manhã desta quinta-feira (26). Eles divulgaram a 3ª edição da Festa, que acontece neste sábado, a partir das 8h, na Praça das Mercês. A rainha Camila Borba e a 1ª Princesa, Suzana Brondani, aproveitaram para fazer um convite formal ao presidente e também ao vice-presidnete do Legislativo, vereador Renato Rosso (PP).

Eto elogiou o trabalho de Schaf e destacou o apoio da Prefeitura Municipal para o crescimento do evento: “O Leonardo teve participação ativa na busca de recursos para a realização da Festa, desde a sua primeira edição. Além disso, é produtor, tem experiência no cultivo da uva, produz vinho, portanto conhece a realidade dos vitivinicultores locais. Junto com o prefeito Léo e sua equipe, que vêm dando suporte para que esta mostra cresça, o Leonardo merece a nossa valorização”, disse.

O evento terá 12 expositores pertencentes à Associação de Vitivinicultores Sepé Tiaraju, além de microempresários e empresas locais e da região. A comercialização de uvas, derivados como geleias, licores, vinhos, vinagres e doces acontece durante todo o dia. Também ocorrem apresentações artísticas. A Festa é promovida pela Associação de Vitivinicultores Sepé Tiaraju, Prefeitura de São Sepé, Emater/RS-Ascar, Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé.