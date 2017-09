Preso acusado de vários assaltos em São Sepé

Durante a prisão, Lasquinha ainda tentou fugir, mas foi preso pelos policiais.

A Policia Civil e a Brigada Militar de São Sepé prenderam na manhã de sexta-feira (15), Gustavo Godinho de Rosso – 32 anos, conhecido como Lasquinha. A polícia com Mandado Judicial em mãos, encontrou Lasquinha no distrito do Cerrito do Ouro, próximo a BR-290.

Lasquinha é suspeito por diversos crimes de roubo, furto e receptação no município. Segundo a Policia Civil o mandado era por conta de crimes ocorridos ainda em 2009 no qual saiu à sentença condenatória. Ele se encontrava foragido desde o dia 23 de agosto deste ano, do Presídio estadual de São Sepé, onde cumpria prisão no semi-aberto. Ele tinha ganho dispensa através de decisão judicial e não teria retornado no prazo estabelecido.

Durante a prisão, Lasquinha ainda tentou fugir, mas foi preso pelos policiais. Com ele foi encontrado diversos materiais que pode ser oriundo de furtos como redes de pesca, cobertores, cilindro de padaria entre outros materiais. Ele foi encaminhado a Delegacia de Policia onde foi ouvido e depois ao Presídio Estadual de São Sepé.