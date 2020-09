Polícia Civil efetuou a manhã de terça-feira (15) a prisão do suspeito de ser cúmplice do homicídio e tentativa de homicídio no município de Vila Nova do Sul. A captura aconteceu após investigações desencadeadas pela polícia, que representou mandado de prisão preventiva expedido pela 1ªVara Judicial de São Sepé, em desfavor do cúmplice. O homem foi encontrado em uma residência no município de Santa Maria.