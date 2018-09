A Delegacia de Polícia de São Sepé, através de seus agentes, cumpriram na manhã de hoje, 10, por volta das 8h30min, um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de M. S. C., 25 anos, morador do bairro Lôndero, em razão do acusado ter agredido a socos neste final de semana a sua ex-companheira. O acusado foi recolhido ao Presídio Estadual de São Sepé.