Preso por tentar atirar objetos para dentro do presídio

Hoje, 11, a Brigada Militar prendeu o indivíduo Yago Borba do Prado Lima, após tentativa frustada de atirar objetos para dentro do Presídio Estadual de São Sepé.

Segundo dados fornecidos pela Brigada Militar, os policiais receberam informação de que um indivíduo teria tentado efetuar dois arremessos no telhado do presídio. Tendo as características do indivíduo, uma guarnição da BM fez buscas nas proximidades do presídio e localizou Yago, que reconhecido e conferido no sistema de monitoramento, foi dado voz de prisão, conduzido ao Hospital Santo Antônio e posteriormente a Delegacia de Polícia para ser lavrado o flagrante.

Relação do material apreendido:

• 03 carregadores de celular;

• 02 celulares marca Multilaser;

• 01 celular marca Alcatel;

• 33,6 gramas de uma substância esverdeada semelhante a maconha;

• 01 chip da Vivo; e

• 04 baterias de celular.