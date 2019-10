Preso suspeito de esfaquear mulher em Formigueiro

Suspeito de ter esfaqueado duas mulheres na última segunda-feira, em Formigueiro foi preso nesta quarta-feira, dia 30. O acusado, com um mandado de prisão já expedido pela justiça, se apresentou na Delegacia de Polícia e foi encaminhado ao sistema prisional.

Relembre o caso:

O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, 28, na cidade de Formigueiro. O ato foi registrado na policia civil como tentativa de feminicídio. O suspeito, Neimar Souza da Siila, era ex-marido de uma das vítimas e segundo informações ele teria invadido o imóvel onde estavam as mulheres, Josiane Farias e Alana Farias (mãe e filha) que foram atingidas por golpes de faca. A filha de Josiane, Alana, que também foi atingida pelos golpes de faca, está grávida de cinco meses. As duas mulheres foram encaminhadas para atendimento médico em Santa Maria e estão fora de perigo. Brigada Militar e Polícia Civil montaram um cerco na tentativa de prender o suspeito, que segue foragido. Segundo as informações preliminares, o crime tem motivação passional.