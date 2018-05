Preso suspeito de furtos a residências

Na manhã de hoje, 29, a Polícia Civil com apoio da Brigada Militar, efetuou a prisão de P. R.C. R., 20 anos, completados em fevereiro.

Cumprindo um mandado de prisão preventiva, os policiais se locomoveram até a residência do suspeito, no bairro Cristo Rei, onde efetuaram a prisão sem resistência do suspeito.

P.R.C.R. foi encaminhado a delegacia de polícia para depoimento e depois, após exame no Hospital Santo Antônio, será conduzido ao Presídio Estadual de São Sepé.

O indívíduo, que já possui passagem pela polícia, foi reconhecido em diversos furtos qualificados a residências.