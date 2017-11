Preso tentando arremessar droga para dentro do presídio

Após denúncia anônima a Brigada Militar prendeu na manhã de terça-feira, 31, um homem com iniciais J.S.S.R. por estar prestes a arremessar drogas para o interior do Presídio Estadual de São Sepé. O suspeito estava de bicileta e foi flagrado após revista com substâncias semelhantes a cocaína, crack e maconha. J.S.S.R. admitiu a ação aos policiais durante a abordagem. O suspeito, que tem diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas, foi detido e encaminhado a delegacia de polícia para registro de ocorrência.

A guarnição que atendeu a denúncia estava composta pelos Soldados Moreira, Valles, Müller e Sargento Dario.