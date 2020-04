Presos fogem do Presídio Estadual de São Sepé

Na tarde desta domingo, 26, por volta das 14h30min, dois detentos fugiram do Presídio Estadual de São Sepé.

Os detentos estavam em horário de permanência externa, quando escalaram a grade de uma das celas e fugiram em direção ao Rio São Sepé, pelos lados do Baixo Grande, Terceiro Distrito.

Durante a fuga foram disparados tiros em direção aos fugitivos pelos guardas que estavam na guarita.

A Briga Militar está fazendo buscas aos fugitivos identificados como R. S. S., preso do regime semiaberto, e G.G.R., preso do regime fechado.

Qualquer informação ligar para 99691-1211 ou 190.