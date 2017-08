Presos por atirarem drogas para dentro do presídio

No início da tarde de hoje (4), por volta das 15h30min, a Polícia Civil prendeu 4 homens e uma mulher por terem atirado drogas para dentro do presídio através do muro.

De acordo com dados levantados pela equipe do Jornal A Fonte, um Fiesta vermelho de placas ILD 4724 de Santa Maria foi visto rondando o presídio de São Sepé. A vizinhança ficou alerta e viram os ocupantes atirando drogas para o pátio do presídio através do muro e avisaram a Brigada Militar, que imediatamente começou a fazer buscas. O Fiesta foi alcançado e abordado na BR-392, próximo ao trevo secundário de acesso ao município. Logo em seguida veio a informação de que haviam mais dois veículos envolvidos no episódio, sendo um Gol branco com placas IDK 3839 de Santa Maria que foi localizado na Avenida Daia Gazen próximo ao número 920. Os ocupantes dos dois veículos foram conduzidos a delegacia de polícia onde estão prestando esclarecimentos. O terceiro carro não foi localizado.

Os policiais ao fazerem a varredura no Gol notaram que as placas estavam diferentes. A placa dianteira estava adulterada com fita adesiva preta, transformando o “I” (inicial da placa) em “E”.

Suspeita-se que o grupo estava se preparando para algo maior, pois foi localizado em seu interior objetos usados para diversos crimes (veja foto).

Também há suspeita de que o Fiesta tenha sido usado no assalto ocorrido ao Posto de vila Block, na noite de quarta-feira (9), o que a Polícia Civil irá investigar se realmente tem alguma ligação.

As prisões foram efetuadas pelos Soldados Christian e Rogério, ambos da Brigada Militar.

Fotos Roberto John