PRF prende foragido da justiça em Caçapava do Sul

Na manhã de sábado (14), na BR 290, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um passageiro de um Punto que estava foragido da justiça, após condenação por estupro, cometido em Nova Prata.

Durante ação de combate à criminalidade, a PRF abordou, na BR 290 em Caçapava do Sul, um Punto com placas de Caxias do Sul, que transitava em direção à fronteira com o Uruguai. Após consulta ao sistemas policiais, foi verificado que o passageiro possuía mandado de prisão, desde julho de 2019.

Ele é condenado por crime de estupro cometido em Nova Prata. O preso foi apresentado na delegacia de polícia judiciária local e encaminhado ao sistema prisional.

Fonte e Foto PRF