PRF prende quatro suspeitos de tráfico de drogas

Na tarde de ontem, após denúncia anônima, a Polícia Rodoviária Federal prendeu quatro sepeenses por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na BR 290, área de Caçapava do Sul, quando o grupo estaria retornando de Porto Alegre.

Segundo o Comissário de Polícia, Renato Rosso, no veículo Gol com placas de São Sepé estavam mãe e filha, moradoras do bairro Pontes e mais dois homens. Um deles é um conhecido taxista que é preso em flagrante por tráfico pela quarta vez.

No carro os policiais federais encontraram 5 kg de maconha, mais crack e cocaína.

Os quatro suspeitos foram encaminhados para o Presídio de Caçapava do Sul.

Fonte e foto: Jornal do Garcia.