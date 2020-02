PRF prende sepeense com agrotóxicos contrabandeados

Na noite de quarta-feira, 5, na BR-153, em Caçapava do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 58 anos, natural de São Sepé, que transportava uma carga de agrotóxicos ilegais de origem estrangeira.

Durante ação de combate aos crimes transfronteiriços, os policiais abordaram um Renault Scenic, emplacado em São Sepé, e em seu interior foram encontrados 300 litros de inseticida e 5 kg de herbicida ingressados no Brasil pela fronteira do Uruguai de forma ilegal.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado à polícia judiciária em Santa Maria.