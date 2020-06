PRF prende três dos bandidos que arrombaram Banrisul esta madrugada

A agência do Banrisul, no centro da cidade, foi invadida por ladrões na madrugada desta sexta-feira, 26.

Por volta das 5 horas da manhã, alguns homens invadiram a agência e danificaram um dos caixas eletrônicos com o uso de maçarico. A fumaça gerada pela ação disparou o sistema de segurança do banco.

Os criminosos quebraram o vidro da porta da frente, por onde entraram.

Um caixa eletrônico foi arrombado com o uso de maçarico. O total furtado não foi confirmado, mas valores foram levados pelo grupo.

Os policiais foram até a agência, mas uma viatura teve os pneus furados por miguelitos espalhados pelos criminosos pela rua. Eles fugiram em três carros, um Prisma de cor preta, um Celta de cor metálica e um Polo Sedan prata. A polícia acredita que entre oito e 10 criminosos participaram da ação.

Após o arrombamento, os assaltantes fugiram em direção a Caçapava do Sul. Por isso, além da Brigada Militar (BM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estraram em alerta e conseguiram prender três dos bandidos na BR-290, em Arroio dos Ratos.