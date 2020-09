PRF prende três homens com cocaína e maconha

No final da noite de sábado, 29, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu maconha e cocaína na BR 290 em Cacapava do Sul. Três homens foram presos.

Agentes da PRF deram ordem de parada ao condutor de um Santana emplacado em São Sepé. Ele desobedeceu e passou a fugir com o veículo, sendo acompanhado pelos policiais. Durante a tentativa de fuga,.objetos foram jogados pela janela.

Os policiais conseguiram interceptar o carro. Nele estavam três homens de São Sepé, um de 35 anos, com antecedentes policiais por estupro de vulnerável, e dois de 21 anos, sem antecedentes relevantes.

Junto à rodovia, os agentes encontraram o material jogado do veículo: 11 gramas de cocaína e 252 gramas de maconha. Os três disseram que haviam comprado as drogas para uso pessoal.

Os três foram presos em flagrante e encaminhados à área judiciária em Caçapava do Sul. O carro, com o licenciamento vencido, foi recolhido. Com as drogas apreendidas, seria possível produzir mais de 500 unidades para consumo.