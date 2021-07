PRF recupera carro clonado e prende homem por receptação em Caçapava do Sul

Na noite desta terça-feira (29), na BR 153 em Santa Maria, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro que havia sido locado e não devolvido, e estava preparado para o transporte de ilícitos. Um homem foi preso.

Durante ação de combate ao crime em Caçapava, com a colaboração do serviço de inteligência da PRF, os policiais rodoviários federais abordaram dois veículos que viajavam juntos à Cachoeira do Sul.

Um dos carros, uma Toro com placas de outro veículo, é produto de apropriação indébita, pois havia sido locado, e não devolvido desde agosto de 2020. Ela estava sem os bancos, pronta para o transporte de ilícitos. Dentro do veículo foi encontrado um par de placas falsas. Durante a abordagem do outro veículo, um Uno de Vera Cruz, o motorista tentou se desfazer do celular assim que viu os policiais, arremessando-o no mato à beira da rodovia.

Na abordagem, os homens disseram aos policiais que o veículo estava adaptado pois era usado para o transporte ilegal de cigarros contrabandeados e que o par de placas sobressalentes, encontradas dentro da Toro, também era para tentar enganar a fiscalização.

O motorista da Toro, natural de Cachoeira do Sul, de 37 anos, com antecedentes por receptação, tráfico de drogas, desacato e jogos de azar, foi preso e encaminhado à polícia judiciária local, junto ao carro, que após perícia será devolvido ao seu proprietário.

Fonte e foto: PRF.