PRF recupera veículo roubado com placas de Formigueiro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou o automóvel Ford Fiesta, com placas de Formigueiro, na BR-392 próximo do Passo do Verde, no final da manhã de domingo, 23.

Os policiais ao fazerem fiscalização na BR-392, localizaram o Ford Fiesta fora da pista de rolamento e, ao consultarem o sistema, constataram que o veículo havia sido furtado no início da manhã.

O automóvel foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria.

Fonte: terrafofaonline