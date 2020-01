Princípio de incêndio atinge mercado no centro da cidade

Por volta das 12h30 da tarde de hoje, terça-feira, 31, um princípio de incêndio atingiu o Mercado Degrandi no centro do município.

De acordo com relato do proprietário, ele estava passando em frente ao Mercado, que estava fechado devido o horário de almoço, quando percebeu as chamas saindo pela janela lateral do prédio. Comentou ainda que nunca fica com as chaves, mas que hoje, por sorte, estava com elas, dando tempo de abrir o estabelecimento e controlar as chamas com um extintor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado mas quando chegou ao local o fogo já estava controlado.

Fotos: Roberto John