Prisão de suspeito de agressão a um familiar

A Polícia Civil com o apoio da Brigada Militar realizou na manhã de hoje, terça-feira, 26, a prisão de Lucas Rodrigues Ferreira, 21 anos. De acordo com o delegado Firmino, a equipe prendeu Lucas ao executar um mandado de prisão preventiva, por volta das 6h15min no bairro Lili, na rua Gaspar Martins. Pesa contra Lucas a acusação de ter agredido sua tia, dia 10/9.Além da agressão a seu familiar, ele também é desertor do exército, do 29º Batalhão de Infantaria Blindada. Lucas foi encaminhado a Delegacia de Polícia e está a espera da Polícia do Exército que irá recolhê-lo.

Fotos Roberto John.