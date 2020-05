Prisão por arremessar entorpecentes para dentro do presídio

Na tarde desta terça-feira, 05, por volta das 15 horas, a guarnição da Brigada Militar, recebeu informação via sala de operações, que um indivíduo havia arremessado um embrulho para o interior do presídio. Em posse dos dados, descrição do veículo (Ford Fiesta, placas DCV7213 de Santa Maria) e vestes do suspeito, a guarnição deslocou-se até o local, e após realizar buscas pelas redondezas, encontrou o indivíduo na rua Olmiro Simões Pires, bairro Bela Vista. Durante a abordagem o homem foi identificado como E.D.S., 22 anos.

O pacote arremessado pelo homem continha 02 porções de maconha pesando aproximadamente 95 Gramas, 01 bucha de cocaína pesando aproximadamente 19 Gramas e 03 Aparelhos celulares.

O suspeito foi conduzido ao Hospital Santo Antônio para o Boletim de Atendimento, a Delegacia de Polícia para a confecção do Boletim de Ocorrência e após conduzido ao Presídio Estadual de São Sepé.

O suspeito possui antecedentes por ameaça (2x), furto descuido e disparo de arma de fogo.

O veículo foi apreendido.

Guarnição: VTR 12265 , SD Moreira , SD Cristian e SD Damm; GEP, SD Del Frari e SD PMT Maurice.