Prisão por furto e porte de drogas

No início da tarde desta sexta-feira, 20, por volta das 14 horas, a Brigada Militar junto com a Polícia Civil efetuaram a prisão de J.F.A.

De acordo com a Brigada Militar, após comunicado de furto de celular do interior de um caminhão nas proximidades do Mercado Paraná, no Centro, os policiais com o apoio da Polícia Civil, identificaram J.F.A. pelas câmeras de vigilância., sendo feito a partir deste momento buscas para encontrá-lo. O suspeito foi localizado no pátio de sua residência no bairro Santo Antônio. Durante a abordagem foi encontrado em seu poder 4 buchas de maconha, e perguntado sobre o celular ele contou que empenhou com um taxista.

J.F.A. foi preso e após passar pelo Hospital Santo Antônio para a realização do AECD, foi levado a Delegacia de Polícia onde prestou depoimento e foi homologado o flagrante nº 1344/18 sendo conduzido ao Presídio Estadual de São Sepé.

O taxista, que não teve a identidade revelada pela polícia, após contato entregou o celular LG K 10 aos policiais alegando que o J.F.A. tinha entregado a ele em troca de uma corrida, já que não possuía dinheiro para o pagamento. O taxista foi ouvido e liberado.

A guarnição que efetuou a prisão estava composta pelo Sgt Denizar, Sd Thomazetti e Sd Joel e contaram com o apoio do Inspetor Renato Rosso da Delegacia de Polícia.