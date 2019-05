Prisão por furto no centro da cidade

Na tarde de hoje, 09, por volta das 18 horas, 3 pessoas foram detidas por furto no centro da cidade.

De acordo com Leandro (vítima, vendedor ambulante), ele estava em um bar na rua Clemenciano Barnasque, quando três pessoas pegaram objetos que ele estava vendendo.

A guarnição da Brigada Militar formada pelo Sgt Elton e Sd. Miller, que passava pelo local, foi acionada por Leandro e saiu em busca pelos suspeitos. Na rua Plácido Chiquiti, eles foram avistados e abordados, mas antes, ao perceberem a chegada da viatura atiraram os objeto no pátio de uma residência.

Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o registro de Ocorrência.

Os suspeitos identificados como A.J.M.A., conhecido como “o Bola”, menor de idade, de 15 anos, L.L.K., 14 anos, também menor de idade, conhecido como “Cara de Loco” e D.S.C., vulgo “Zorelha” de 20 anos, foram ouvidos e após o boletem de ocorrência foram liberados. O Conselho Tutelar acompanhou os menores de idade até suas residências.

Foram recuperados, 3 correntes (pulseiras), 6 correntinhas (de pescoço), 1 lanterna tática de choque. Também foi localizado com os suspeito 7 buchinhas de um produto similar a cocaína pesando aproximadamente 2,7 gramas.

(Fotos: Roberto John)