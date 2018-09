Prisão por furto no centro de São Sepé.

Na tarde de hoje, terça-feira, 25, por volta das 15 horas, W.V.S., de 19 anos, foi preso após furtar uma carteira de dentro de um Salão de Cabeleireiro, na rua Percival Brenner, no centro da cidade.

De acordo com relato da vítima, sr. Jorge, ele estava no Salão sendo atendido, quando o suspeito pulou um móvel e pegou sua carteira, saindo em disparada.

Seu Jorge saiu em perseguição, o suspeito entrou dentro de um taxi, mas como demorou a arrancar ele saiu do veículo e tentou fugir a pé, caindo em frente a uma loja de magazine no centro da cidade. Com a aproximação da vítima o suspeito entrou na loja, sendo contido por populares. A Brigada Militar foi acionada fazendo a prisão do mesmo, levando para o Hospital Santo Antônio para o Boletim de Atendimento e após para a Delegacia de Polícia para o Boletim de Ocorrência. W.V.S. deverá ser recolhido ao Presídio Estadual de São Sepé.

(Foto: Roberto John)