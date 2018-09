Prisão por furto qualificado

Na manhã de hoje, domingo, 16, por volta das 9h50min, a Brigada Militar prendeu Everton Ferreira da Silva, 28 anos, por furto qualificado.

De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, o proprietário de uma residência na rua Augusto Simões Pires, bairro Kurtz, escutou um barulho no porão da residência e acionou a Brigada Militar, que se deslocou rapidamente para o local. Chegando a residência os policiais deram voz de prisão à Everton que se entregou prontamente sem reagir.

Nossa reportagem conversou com Everton e ele disse que é trabalhador, que esta empregado trabalhando como pedreiro, recebendo em média R$ 100,00 por dia. Perguntado então o porque de estar furtando ele relatou que faltou dinheiro para sustentar seu vício e que as pessoas se recusam a dar-lhe R$ 10,00.

Everton após a confecção do Boletim de Ocorrência deverá ser encaminhado novamente ao Presído Estadual de São Sepé.

O suspeito foi preso semana passada por ter furtado cabos de fiação elétrica, sendo preso e em seguida libertado.

Foto: Roberto John