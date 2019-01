Prisão por porte de arma e drogas no centro da cidade

Na madrugada de sábado, 26, a Brigada Militar e uma patrulha do BPChoque de Santa Maria, prenderam três indivíduos e um menor, após a Polícia Civil ter repassado a informação de que parceiros dos 3 presos na quinta-feira,24, na Operação Sem Saída, oriundos de Novo Hamburgo e São Leopoldo teriam chegado à São Sepé .

Nas prisões desta madrugada, os suspeitos foram detidos em uma abordagem no centro da cidade quando estavam circulando em um Corsa branco, junto com os suspeitos foi apreendido drogas, pistola de grosso calibre com prolongador e um revólver.

Com isso a Polícia Civil e a Brigada Militar dão uma resposta satisfatória e imediata à comunidade, pois esses elementos são de periculosidade alta, até por serem jovens drogados e inconsequentes.