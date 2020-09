Prisão por porte ilegal de arma roubada, posse de drogas e munições

Na tarde de sexta-feira ( 28) em São Sepé por volta das 13h, próximo ao Clube Caça e Pesca policiais militares do 2º Pelotão de São Sepé efetuaram a prisão de um indivíduo com armas, grande quantidade de munições e drogas.

A guarnição de serviço, logo após receber uma denúncia de que o indivíduo J. A. estava deslocando para a cidade de São Sepé e que possivelmente estaria envolvido em um roubo a uma propriedade rural na localidade de Catuçaba, na cidade de São Gabriel.

Diante das informações a guarnição abordou um veículo tendo como passageiros L. B. e J. A. Em busca pessoal foi encontrado uma porção de maconha, 25g, dois aparelhos celulares, uma pistola marca Taurus, Calibre 380 com três carregadores, contendo 52 munições, mais uma meia contendo 55 munições do mesmo calibre, totalizando 107 munições do cal. 380.

Foi dada voz de prisão e ao questionar a procedência da referida arma, o mesmo informou que era do roubo realizado em São Gabriel, e não possuía mais nenhum armamento daquela ocorrência, apenas dois revólveres, marca Rossi, calibre 38, que ficaram na chácara onde o mesmo estava escondido. Questionado se ele entregaria o armamento o mesmo se propôs retornar ao local.

A Brigada Militar fez contato com a polícia civil para a apresentação do flagrante e, com a informação de que haveria mais armamento, a guarnição de serviço juntamente com a Polícia Civil, deslocou até a chácara na localidade de Rincão dos Teixeira, onde foi encontrado embaixo do assoalho, na parte externa da casa, uma fronha, contendo 1 revólver Cal 38, marca Rossi, carregados, totalizando 83 munições de 38. Junto, havia também 4 munições de Cal. 22. As partes foram conduzidas ao hospital e posterior à Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito.