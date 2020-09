Prisão por porte ilegal de arma

Na manhã de segunda-feira, por volta das 11h, a Brigada Militar de Vila Nova do Sul em patrulhamento de rotina na estrada do distrito de Laranjeiras, avistou uma camioneta com vários cachorros na carroceria. Percebendo a viatura, o condutor acelerou, sendo perseguido até a abordagem.

Ao ser abordado foi solicitado para sair do veículo para a revista. Foi encontrado no interior do veículo, acima do banco, uma espingarda, calibre 20, com uma cartucheira contendo 24 cartuchos intactos e quatro deflagrados.

Foi dada voz de prisão ao senhor M.C.L., que foi levado à Santa Casa para exame de corpo de delito e encaminhado à Delegacia de Polícia de São Gabriel para registro do Boletim de Ocorrência.