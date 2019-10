Prisão por tentativa de homicídio

No início da manhã desta sexta-feira, 04, por volta das 6h30, a Polícia Civil de São Sepé com apoio da 3DP e 4DP de Santa Maria cumpriram 5 mandados de Busca e Apreensão e um mandado de Prisão Preventiva, sendo apreendido uma arma de fogo, revólver calibre 32, municiado e preso em flagrante A.S, 27 anos morador do bairro Cristo Rei. O mesmo também foi preso em virtude de Prisão Preventiva expedido pelo juízo da Comarca, acusado de uma tentativa de Homicídio em que a vítima foi atingida no saco escrotal por um disparo de arma de fogo.