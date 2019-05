Prisão por tráfico de drogas

No início da noite de terça-feira, 28, por volta das 20h50, uma guarnição da Brigada Militar que estava fazendo ronda no bairro Santos, avistou na rua Ataídes Pontes, pessoas com atitudes suspeita. Ao fazer a abordagem verificou que se tratava de tráfico de drogas, pois ao fazer a revista encontraram 87 buchas pequenas e 2 buchas de porte médio de uma substância assemelhada a Crack, totalizando aproximadamente, 14,5 gramas, e uma quantidade de dinheiro. em poder de um casal.

O homem P.L.R.de S. , e a mulher C.S.S. (menor de idade), ambos moradores da Grande Porto Alegre, foram detidos e encaminhados ao Hospital Santo Antônio para a confecção do Boletim de Ocorrência e, após, levados à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o flagrante.

(Foto: Roberto John)