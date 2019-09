Prisão por tráfico de drogas

Na manhã de quinta-feira, por volta das 9h30, a Polícia Civil sob a coordenação do Delegado Firmino, prendeu em flagrante P.F.P.. De acordo com dados fornecidos pela polícia, após investigações foi expedido um Mandado de Busca de Apreensão na residência do acusado, no bairro Lôndero, em São Sepé. Durante a ação foram encontrados uma porção de cocaína, R$ 4.450,00 em dinheiro, duas balanças de precisão e vários pedaços de plásticos usados para embalar as drogas. O acusado responderá por tráfico de drogas.