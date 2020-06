Prisão por tráfico de drogas

Na noite de quarta-feira, 03, por volta das 23 horas, a Brigada Militar, de posse de informações de que em uma residência na rua Plínio Paulo Pontes havia um ponto de drogas, realizou patrulhamento nas proximidades, sendo avistado o indivíduo R.A.B., conhecido como usuário de drogas, conversando com A.S.I. no portão da residência. Ao abordarem a dupla e após a revista pessoal, foi encontrado com A.S.I. um pote contendo 43 pedras de crack e R$ 527,80 em dinheiro. Já com R.A.B., foi encontrado gêneros alimentícios que, segundo ele, seriam trocados por drogas.Foi dado voz de prisão para A.S.I e ambos foram encaminhados para exames de lesões no Hospital Santo Antônio e depois para a Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Faziam parte da guarnição que atendeu a ocorrência os Soldados Moreira, Correa e Pippi.